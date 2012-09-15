Настроить VPS -> увеличить скорость работы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки102 просмотра

Главная задача - нужно увеличить скорость работы сайта.

Хостинг - VPS / CentOS i386

Сайт на joomla (без virtuemart) - http://samdom.com.ua

Возможна настройка кеширования, nginx, прочее..

Предлагайте варианты.

CentOSJoomlaNginx
13 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад