Консультация по настройке pfSense

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок88 просмотров

Требуется корректно настроить маршрутизацию между офисом и ДЦ по VPN ipsec.

Тунель сейчас поднят и все работает. Кроме вебинтерфейса почтового сервера который стоит в ДЦ. Он почему то жутко тормозит .Подозреваю что нужно как то точно прописать маршруты из внутренней сети до ДЦ.

Нужна подсказка или помощь по этому вопросу.

13 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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