Консультация по настройке pfSense

Требуется корректно настроить маршрутизацию между офисом и ДЦ по VPN ipsec.

Тунель сейчас поднят и все работает. Кроме вебинтерфейса почтового сервера который стоит в ДЦ. Он почему то жутко тормозит .Подозреваю что нужно как то точно прописать маршруты из внутренней сети до ДЦ.

Нужна подсказка или помощь по этому вопросу.