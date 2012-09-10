Помощь в установке Linux

В наличии имеется нетбук китайского производства с ARMv5-процессором и Android`ом на борту(линк №1 внизу). Необходимо исхитриться и установить на него любую адекватную версию Linux. Прикрутить к этой сборке поддержку работы 3G модема(есть большой выбор из 5 штук разных моделей и производителей). Еще есть карта памяти 4гб, на которую планируется записывать образ Linux`a. При попытке создания загрузочного образа по инструкции(линки №2, №3) - Linux начинает грузиться, но переключается на загрузку встроенного Android`а(линк №4, видео).

Линк #1 -> http://www.tinydeal.com/ru/7-wifi-mini-netbook-w-cpu-800mhz-256mb-ram-4gb-hd-p-40367.html

Линк #2 ->http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook.html

Линк #3 ->http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook-ii.html

Линк #4 ->http://youtu.be/hRBgRmcAYBk