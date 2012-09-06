Ffmpeg + libx264 + watermark на FreeBSD

Необходимо установить (собрать из исходников) пакет ffmpeg c поддержкой libx264 и с возможностью наложения watermark на видео (avfilter).

ОС FreeBSD 7.4 amd64

Сразу скажу - установить из портов не выйдет, т.к. фильтр с watermark не входит в комплект.

С меня ssh, sudo (при необходимости).