Ffmpeg + libx264 + watermark на FreeBSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок146 просмотров

Необходимо установить (собрать из исходников) пакет ffmpeg c поддержкой libx264 и с возможностью наложения watermark на видео (avfilter).

ОС FreeBSD 7.4 amd64

Сразу скажу - установить из портов не выйдет, т.к. фильтр с watermark не входит в комплект.

С меня ssh, sudo (при необходимости).

13 лет назад
rexalex
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад