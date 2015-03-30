Требуется корректно настроить маршрутизацию между офисом и ДЦ по VPN ipsec. Тунель сейчас поднят и все работает. Кроме вебинтерфейса почтового сервера который стоит в ДЦ. Он почему то жутко тормозит .Подозреваю что нужно как ...
Установка на SVN
Требуется установка svn на сервер. Пишите цену.
Сервер Debian lenny.
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