Установка на SVN

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки87 просмотров

Требуется установка svn на сервер. Пишите цену.

Сервер Debian lenny.

Debian
13 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Отлично
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад