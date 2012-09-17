Настроить роутер

Есть два роутера. Первый, раздающий dlink dir 628 с родной прошивкой, работает нормально, претензий не имею. Второй, тплинк 941нд с прошивкой ddwrt. Не могу заставить их работать вместе. Туполинк должен работать в режиме клиента и раздавать инет в локальную сеть. Настраивать будем по teamwiwer. Оба роутера включены и стоят рядом, сеть устанавливается, а пингов нет.