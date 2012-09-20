Настройка phpmyadmin на выделенном сервере

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Завершен7 заявок133 просмотра

На выделенном сервер (dedicated server) установленны webmin, virtualmin, apatch, phpmyadmin. Необходимо подключение к mycql через phpmyadmin, а так же при помощи внешних програм типа mycql front. Не могу подключиться к phpmyadmin.

Ответ сервера:

403 Forbidden

You don't have permission to access /phpmyadmin/index.php on this server.

Apache/2.2.16 (Debian) Server at domain.name.com Port 443

ApacheDebian
13 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Задача решена быстро и качественно. Спасибо.
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!

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mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад