Настройка phpmyadmin на выделенном сервере

На выделенном сервер (dedicated server) установленны webmin, virtualmin, apatch, phpmyadmin. Необходимо подключение к mycql через phpmyadmin, а так же при помощи внешних програм типа mycql front. Не могу подключиться к phpmyadmin.

Ответ сервера:

403 Forbidden

You don't have permission to access /phpmyadmin/index.php on this server.

Apache/2.2.16 (Debian) Server at domain.name.com Port 443