Настроить сервер

Нужно настроить веб сервер

apache обработка php

mysql 5.5 специфическая настройка база данных которая на винчестере должна дублироваться в оперативную память

mongodb

вспомогательные программы webmin, phpmyadmin, moadmin

обязательдо php extension

mssql

mongo

mysql

человек нужен из киева с опытом подбора и настройки серверов для баз данных с большим объемом от 10гб

что нужно более конкретно напишу в личку