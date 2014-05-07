mizer911

Михаил mizer911

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

pan2004
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Создать защиту видео-flv на VPN для сайта на Ucoz.
Nginx
Сделано всё быстро, вопросов нет.
Доволен совместной работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
alex_svsv
Алексей 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Настройка redmine на digital ocean
Ubuntu
Все отлично - придраться не к чему. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с Алексеем. Рекомендую!
Ответный отзыв
goodwe
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Настроить vds, установить ISPmanager: Lite, перенести сайт
ISPmanager
Отличная работа, рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Иваном ! Рекомендую!
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suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$56
10 баллов
11 лет назад
Настройка сервера
ApacheMySQLNginxPHP
Все сделано качественно и в срок!
Был рад поработать с Александром по данному проекту, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Пошаговая установка RadioCMS
10 и 10 очень доволен ! Спасибо.
Было приятно поработать со Станиславом ! Рекомендую !
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Системное администрирование
13 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга