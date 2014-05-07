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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
8 лет назад
Nginx
Сделано всё быстро, вопросов нет.
Ответный отзыв
Доволен совместной работой! Рекомендую!
$24
10 баллов
10 лет назад
Ubuntu
Все отлично - придраться не к чему. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Алексеем. Рекомендую!
$35
10 баллов
10 лет назад
ISPmanager
Отличная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Иваном ! Рекомендую!
$56
10 баллов
11 лет назад
ApacheMySQLNginxPHP
Все сделано качественно и в срок!
Ответный отзыв
Был рад поработать с Александром по данному проекту, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
10 и 10 очень доволен ! Спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно поработать со Станиславом ! Рекомендую !
Системное администрирование
13 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга