Настройка сервера

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить сервер
— установка apache
— установка mysql
— установка php
— Nginx в качестве frontend
— установка ISP Manager (есть лицензия)
ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ЧТО УСТАНОВЛЕНО. Другими словами, чтобы например Apache не съедал всю оперативную память.
Другими словами, нужно чтобы все летало.
Желательно чтобы был скайп.
Рассматриваются предложения с указанием сроков и реальной стоимости.
Работа оплачивается только после её выполнения.
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