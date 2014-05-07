Настройка сервера

Системное администрированиеЗавершен14 заявок235 просмотров
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Необходимо настроить сервер

— установка apache

— установка mysql

— установка php

— Nginx в качестве frontend

— установка ISP Manager (есть лицензия)

ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ЧТО УСТАНОВЛЕНО. Другими словами, чтобы например Apache не съедал всю оперативную память.

Другими словами, нужно чтобы все летало.

Желательно чтобы был скайп.

Рассматриваются предложения с указанием сроков и реальной стоимости.

Работа оплачивается только после её выполнения.

10 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$56
1 день
Все сделано качественно и в срок!
Был рад поработать с Александром по данному проекту, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!