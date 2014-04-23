Администратор сайта

Вычистить саповские ссылки. Сайт на неткате. Только при наличии большого опыта в администрировании сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который бы поддерживал техническую работоспособность сайта ecolusspb.ru.
Требования к кандидату:
м/ж Опыт работы администратором сайта (программистом) от 2 лет и более.
Постоянное присутствие онлайн (с 9 до 19 по мск, пн-пт).
Хороший человек, с чувством юмора и пониманием того, что не все люди разбираются (и не всем это нужно) в тонкостях и толстостях администрирования сайта.
Главная обязанность администратора – быть на связи (с 9 до 19 по мск), если с сайтом что-либо случится, и устранить неполадки.
Почему возникла такая потребность Наполнением сайта статьями и другой полезной информацией в компании занимается маркетолог, но возникали ситуации, в которых маркетолог не мог разобраться в проблеме из-за отсутствия специальных знаний в этой области.
Примеры, когда маркетолог бросал всю свою работу и тратил полдня-целый день на устранение проблем с помощью разных фрилансеров:
- случай с превышенной активностью на сайте (резкое увеличение посещаемости), из-за чего сервер плохо работал. (Пришлось покупать выделенный сервер и переносить все сайты, в т.ч. ecolusspb.ru)
- прекращение работы сервера, потому что при переносе на выделенный не до конца открепили сайты от старого виртуального; - атака ботов;
- долгая загрузка страниц сайта по непонятным причинам. Хотелось бы найти человека, который следил бы за безопасностью сайта. В первую очередь провел бы аудит сайта с технической точки зрения, выявил проблемные места, указал бы на ошибки, недостатки для хорошей индексации страниц и устранил их. Аудит интересует по этим пунктам: http://www.seowit.ru/pbs-v3-tehnicheskiy-audit
В первый месяц нужно будет провести аудит сайта с технической точки зрения, устранить недочеты, которые выявятся. Потом работа будет возникать, если будут происходить внезапные неполадки на сайте.
Ежемесячная з/п 2 000 рублей. Контактировать нужно будет с нашим маркетологом Натой Рогожинской
- Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть навигатор GeoVision 5800 BTHDDVR - куплен в Украине и привезен в Израиль. Изначально в нем стояла система Навител. В магазине настроили и поставили iGO. Когда в Израиле его включили оказалось что карту поставили за ...Завершен10 лет назад
В папке (директории) рабочего корня сайта, наладить готовый сайт (cms), вида: http://www.Joomla15.ru/Joomla3/. Рабочий сайт в корне VPS. Сейчас ссылка http://www.Joomla15.ru/Joomla3/ с белой страницей, админка (http://www.Joomla15.ru/Joomla3/administrator/) - работает. Скорее всего, нужно настроить виртуальный хост, и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужен специалист, который удаленно сможет настроить мини-АТС.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перенести drupal-сайт на VPS Hetzner.Завершен10 лет назад
Коллеги, нуждаюсь в Вашем содействии для написания программы, вкратце: Создание платформы, принцип работы: - установка на компьютер (в дальнейшем приоритет установки на всем рынке ближайшего зарубежья), далее "линковка" с каждый компьютером, далее сбор данных в режиме реального времени, ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сис.админ для работы с сервером. Работы не очень много, однако в дальнейшем хотелось бы сотрудничать постоянно. Предпочтение отдается: - админам с опытом работы - тем, кто может общшаться голосом по скайпу Оплата - WMZ, unistream.Завершен10 лет назад
требуется разработать и внедрить методику для полноценной работы ошибочно заблокированного роскомнадзором сайта, до тех пор (время не ограничено) пока вопрос не будет решен в юридической плоскости.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходим администратор сайтов на VDS под управлением CentOS 1) бекапы по требованию 2) обновления ЦМС 3) перенос сайтов с другого VDS (единоразово, может еще иногда возникнет потребность) 4) быстрое решение проблем с хостингом, востановление баз и пр. Работы разовые, необходим ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад