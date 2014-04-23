Администратор сайта

Нужен человек, который бы поддерживал техническую работоспособность сайта ecolusspb.ru.

Требования к кандидату:

м/ж Опыт работы администратором сайта (программистом) от 2 лет и более.

Постоянное присутствие онлайн (с 9 до 19 по мск, пн-пт).

Хороший человек, с чувством юмора и пониманием того, что не все люди разбираются (и не всем это нужно) в тонкостях и толстостях администрирования сайта.

Главная обязанность администратора – быть на связи (с 9 до 19 по мск), если с сайтом что-либо случится, и устранить неполадки.

Почему возникла такая потребность Наполнением сайта статьями и другой полезной информацией в компании занимается маркетолог, но возникали ситуации, в которых маркетолог не мог разобраться в проблеме из-за отсутствия специальных знаний в этой области.

Примеры, когда маркетолог бросал всю свою работу и тратил полдня-целый день на устранение проблем с помощью разных фрилансеров:

- случай с превышенной активностью на сайте (резкое увеличение посещаемости), из-за чего сервер плохо работал. (Пришлось покупать выделенный сервер и переносить все сайты, в т.ч. ecolusspb.ru)

- прекращение работы сервера, потому что при переносе на выделенный не до конца открепили сайты от старого виртуального; - атака ботов;

- долгая загрузка страниц сайта по непонятным причинам. Хотелось бы найти человека, который следил бы за безопасностью сайта. В первую очередь провел бы аудит сайта с технической точки зрения, выявил проблемные места, указал бы на ошибки, недостатки для хорошей индексации страниц и устранил их. Аудит интересует по этим пунктам: http://www.seowit.ru/pbs-v3-tehnicheskiy-audit

В первый месяц нужно будет провести аудит сайта с технической точки зрения, устранить недочеты, которые выявятся. Потом работа будет возникать, если будут происходить внезапные неполадки на сайте.

Ежемесячная з/п 2 000 рублей. Контактировать нужно будет с нашим маркетологом Натой Рогожинской