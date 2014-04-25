Помочь настроить GPS навигатор

Есть навигатор GeoVision 5800 BTHDDVR - куплен в Украине и привезен в Израиль. Изначально в нем стояла система Навител. В магазине настроили и поставили iGO. Когда в Израиле его включили оказалось что карту поставили за 2009 год. Я скачал на компьютер клиента iGO 8 и 9 версии и карты за 2013 год - но как переустановить систему и установить новые карты не знаю. К клиенту есть доступ по скайпу. Можем установить TeamViewer. Т.к. это подарок оплачивать буду я. Оплата Вебмани. От Вас условия, цена, срок.