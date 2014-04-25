Помочь настроить GPS навигатор

Системное администрированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть навигатор GeoVision 5800 BTHDDVR - куплен в Украине и привезен в Израиль. Изначально в нем стояла система Навител. В магазине настроили и поставили iGO. Когда в Израиле его включили оказалось что карту поставили за 2009 год. Я скачал на компьютер клиента iGO 8 и 9 версии и карты за 2013 год - но как переустановить систему и установить новые карты не знаю. К клиенту есть доступ по скайпу. Можем установить TeamViewer. Т.к. это подарок оплачивать буду я. Оплата Вебмани. От Вас условия, цена, срок.

10 лет назад
tdr2014
Михаил 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
skepa
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Все сделал быстро и в срок. Огромное спасибо за проделанную работу!
Хороший заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • [Mozilla Firefox] проблема с запуском

    Есть браузер Mozilla Firefox, проблема с запуском. Однажды заметил что он запускается не всегда... Т.е. появляется иконка в трее система что-то думает. Потом иконка исчезает - и процесс вечно висит в трее. Иногда запуск получается ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • В директории корня сайта на VPS, наладить CMS.

    В папке (директории) рабочего корня сайта, наладить готовый сайт (cms), вида: http://www.Joomla15.ru/Joomla3/. Рабочий сайт в корне VPS. Сейчас ссылка http://www.Joomla15.ru/Joomla3/ с белой страницей, админка (http://www.Joomla15.ru/Joomla3/administrator/) - работает. Скорее всего, нужно настроить виртуальный хост, и ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу программиста для написания программы

    Коллеги, нуждаюсь в Вашем содействии для написания программы, вкратце: Создание платформы, принцип работы: - установка на компьютер (в дальнейшем приоритет установки на всем рынке ближайшего зарубежья), далее "линковка" с каждый компьютером, далее сбор данных в режиме реального времени, ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен админ

    Нужен сис.админ для работы с сервером. Работы не очень много, однако в дальнейшем хотелось бы сотрудничать постоянно. Предпочтение отдается: - админам с опытом работы - тем, кто может общшаться голосом по скайпу Оплата - WMZ, unistream.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разблокировать сайт

    требуется разработать и внедрить методику для полноценной работы ошибочно заблокированного роскомнадзором сайта, до тех пор (время не ограничено) пока вопрос не будет решен в юридической плоскости.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Администратор сайтов

    Необходим администратор сайтов на VDS под управлением CentOS 1) бекапы по требованию 2) обновления ЦМС 3) перенос сайтов с другого VDS (единоразово, может еще иногда возникнет потребность) 4) быстрое решение проблем с хостингом, востановление баз и пр. Работы разовые, необходим ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить Citrix

    $100

    Настроить Citrix на новом сервере Windows 2012 Std. Нужно так же найти работающий дистрибутив, с количеством л. не менее 50. Задача простая - раздавать одно приложение в бесшовном окне. После сдачи и оплаты нужно будет передать пароль от ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад