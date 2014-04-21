Ищу программиста для написания программы

Системное администрированиеЗакрытнет заявок331 просмотр
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Коллеги,

нуждаюсь в Вашем содействии для написания программы, вкратце:

Создание платформы, принцип работы:

- установка на компьютер (в дальнейшем приоритет установки на всем рынке ближайшего зарубежья), далее "линковка" с каждый компьютером, далее сбор данных в режиме реального времени, далее - ПРИ встрече, т.к. данный проект с патентом.

В случае заинтересованности, готов обсудить возможность сотрудничества в качестве партнера, в связи с тем, что программа будет многотысячная, а скорее многомиллионной, нужен программист-профессионал.

10 лет назад
Krivosheev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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