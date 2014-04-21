Нужен админ

Нужен сис.админ для работы с сервером. Работы не очень много, однако в дальнейшем хотелось бы сотрудничать постоянно.

Предпочтение отдается:

- админам с опытом работы

- тем, кто может общшаться голосом по скайпу

Оплата - WMZ, unistream.