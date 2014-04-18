Необходим администратор сайтов на VDS под управлением CentOS

1) бекапы по требованию

2) обновления ЦМС

3) перенос сайтов с другого VDS (единоразово, может еще иногда возникнет потребность)

4) быстрое решение проблем с хостингом, востановление баз и пр.

Работы разовые, необходим человек который будет всегда на связи и может оперативно решать проблемы с администрированием.

Указывайте в заявке ваши условия работы и условия оплаты.