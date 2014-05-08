Настройка openvpn для подключения удаленного офиса

Есть главный офис подключенный через маршрутизатор к интернету. За маршрутизатором 4 компа. Маршрутизатор не поддерживает openvpn. В главном офисе мини сервер с centos 6.

Нужно сделать возможность объединения главного офиса с удаленным компьютером через openvpn для использования общими ресурсами - файлсервер + телефонная станция (SIP)

Настройка удаленно через ammyy или тимвьювер.