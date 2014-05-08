Настройка openvpn для подключения удаленного офиса

Системное администрированиеЗавершен5 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть главный офис подключенный через маршрутизатор к интернету. За маршрутизатором 4 компа. Маршрутизатор не поддерживает openvpn. В главном офисе мини сервер с centos 6.

Нужно сделать возможность объединения главного офиса с удаленным компьютером через openvpn для использования общими ресурсами - файлсервер + телефонная станция (SIP)

Настройка удаленно через ammyy или тимвьювер.

10 лет назад
goodleon69
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
itcs
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Михаил очень быстро настроил подключение, объяснил все. Сотрудничеством доволен.
Все данные предоставил, работу проверил. Рекомендую как заказчика.