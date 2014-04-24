Настроить сервер для 1С Битрикс и Парсеров

Необходимо оптимально настроить сервер для размещения на нем крупного портала на базе 1С Битрикс, и небольшого парсера, который каждый час тоже требует достаточно много ресурсов сервера.

В последствии необходимо осуществление технической поддержки в моменты проблем с сервером (соответственно оплачиваемая тогда, когда нужна будет помощь).

Сервер тутfirstvds . ru тариф "Отрыв", портал на Битриксе - ipotekon.ru (нереально тормозит), ссылку на парсер кину в личку.