Настроить сервер для 1С Битрикс и Парсеров

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок137 просмотров
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Необходимо оптимально настроить сервер для размещения на нем крупного портала на базе 1С Битрикс, и небольшого парсера, который каждый час тоже требует достаточно много ресурсов сервера.

В последствии необходимо осуществление технической поддержки в моменты проблем с сервером (соответственно оплачиваемая тогда, когда нужна будет помощь).

Сервер тутfirstvds . ru тариф "Отрыв", портал на Битриксе - ipotekon.ru (нереально тормозит), ссылку на парсер кину в личку.

10 лет назад
Market-N1
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад