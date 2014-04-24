Настроить php на сервере с virtualmin

$50
Системное администрированиеЗавершен4 заявки108 просмотров
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С текущими настройками вместо страницы сайта открывается ее код.

PHP
10 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист! Быстро разобрался в проблеме и настроил все как надо!
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