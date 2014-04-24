Настроить php на сервере с virtualmin

Добрый день. Нам нужно решить проблемы с постоянными взломами сайта и рассылками спама с нашего айпи. Сайт на джумле. Кто сможет помочь?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С текущими настройками вместо страницы сайта открывается ее код.
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