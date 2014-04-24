Разобраться с взломами сайта

Нужен человек, который бы поддерживал техническую работоспособность сайта ecolusspb.ru. Требования к кандидату: м/ж Опыт работы администратором сайта (программистом) от 2 лет и более. Постоянное присутствие онлайн (с 9 до 19 по мск, пн-пт). Хороший человек, с чувством ...