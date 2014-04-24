Разобраться с взломами сайта

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок176 просмотров
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Добрый день.

Нам нужно решить проблемы с постоянными взломами сайта и рассылками спама с нашего айпи. Сайт на джумле. Кто сможет помочь?

10 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)