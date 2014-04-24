Разобраться почему Apаche валит сервер

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок192 просмотра
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ОС Freebsd 9.2

Требуется разобраться по какой причине Apache валит сервер запросами вида:

Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request

42-0 - 0/0/12 . 0.24 4 0 0.0 0.00 0.00 127.0.0.1 domain.ru OPTIONS * HTTP/1.0

43-0 - 0/0/17 . 0.25 12 0 0.0 0.00 0.06 127.0.0.1 domain.ru OPTIONS * HTTP/1.0

таких запросов может быть очень много и решение проблемы только презагрузка апача.

10 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад