Разобраться почему Apаche валит сервер

С текущими настройками вместо страницы сайта открывается ее код.
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ОС Freebsd 9.2
Требуется разобраться по какой причине Apache валит сервер запросами вида:
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
42-0 - 0/0/12 . 0.24 4 0 0.0 0.00 0.00 127.0.0.1 domain.ru OPTIONS * HTTP/1.0
43-0 - 0/0/17 . 0.25 12 0 0.0 0.00 0.06 127.0.0.1 domain.ru OPTIONS * HTTP/1.0
таких запросов может быть очень много и решение проблемы только презагрузка апача.
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