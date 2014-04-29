Настроить Ispmanager,резервные копии + ddos

Системное администрированиеЗавершен8 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить резервные копии локально+ удалённый сервер.

Подготовить vps и ispmanager под ддос атаку.

Была ночью атака, 900 компов положило так кто до перезагрузки сервера не подключалось к базе данных.

10 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Хороший и приятный человек, всегда приятно работать с проффесионалами.
Отоличный заказчик, оплата моментально! Рекомендую!