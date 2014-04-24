Настроить канал от Роснет на Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Установлен Elastix.

Есть несколько SIP-номеров от Роснета.

Мне нужно входящие с определенного SIP-номерf отправkznm на определенную внутреннюю линию. Проблема: провайдер не передает DID (или я не знаю как настроить).

Нужно решить вопрос с "раскидыванием" входящих звонков. Ели не подходит Elastix - могу установить FreePBX.

10 лет назад
i-s
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов