Настроить канал от Роснет на Asterisk

Установлен Elastix.

Есть несколько SIP-номеров от Роснета.

Мне нужно входящие с определенного SIP-номерf отправkznm на определенную внутреннюю линию. Проблема: провайдер не передает DID (или я не знаю как настроить).

Нужно решить вопрос с "раскидыванием" входящих звонков. Ели не подходит Elastix - могу установить FreePBX.