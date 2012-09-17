Редирект htaccess

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки167 просмотров

Необходимо прописать редирект с фалов.

1) с http://www.site.ru/forum.html?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 на http://www.site.ru/forum?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1

2) с http://www.site.ru/my?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 на http://www.site.ru/home?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1

По сути в первом варианте просто без Html сделать, во втором - просто на другую страницу, но чтобы все параметры были те же самые.

HTML
13 лет назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров