Редирект htaccess

Требуется корректно настроить маршрутизацию между офисом и ДЦ по VPN ipsec. Тунель сейчас поднят и все работает. Кроме вебинтерфейса почтового сервера который стоит в ДЦ. Он почему то жутко тормозит .Подозреваю что нужно как ...