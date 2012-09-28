Подобрать сервер и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен10 заявок194 просмотра

Нужен человек знающий какой сервер и где лучше брать. У меня уже есть вариантик по акции взять, хотел бы проконсультироваться о данной конфигируции.

А так же необходимо установить все что необходимо для работы со все возможными cms как надо для того чтобы можно было удобно предоставлять услуги хостинга, а не только держать свои сайты.

Обьяснить что к чему. Установка всевозможного софта для сервера, антидосс, директадмин и тд тп

В общем сервер нужно оптимизировать под высокие нагрузки по максимуму. Так как будут не только обычне сайты там, но и тизерная сеть.

Еще нужен перенос сайтов со старого сервера. Их там не много. Ну это в конце и не точно еще.. може и сам перенесу.

В общем жду предложений.

Опыт обязателен!

13 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
Все сделано на высшем уровне! Человек реально знает свое дело! Рекомендую!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад