В ISP manager: Настроить почту (входящие, исходящии, история и т.д) Настройка резервного копирования сервера
Настройка проксификации трафика на сервере
1. На сервере (*nix на выбор) необходимо поднять прокси, работающие по протоколам socks (и 4 и 5 версии), http и висящие на портах:
- socks протокол с 10001 порта по 20000
- http протокол с 20001 порта по 30000
2. По заранее задаваемой таблице соответствия портов и внешних адресов осуществляется перенаправление входящего трафика с этих портов на внешние прокси сервера.
Другими словами нужно добиться следующего результата (в качестве примера):
ip сервера - 50.50.50.50
в таблице соответствия порту 10001 соответствует адрес 100.200.100.200:1080
При настройке в браузер пользователя в качестве socks сервера 50.50.50.50:10001 получим такой путь пакетов:
localhost -> 50.50.50.50:10001 -> 100.200.100.200:1080 -> targethost
3. Возможность ограничения доступа по айпи (для каждого порта в отдельности и для диапазонов); ограничения скорости, числа потоков; возможность добавления разрешенный айпи для доступа "налету" - без перезагрузки процессов; простота редактирования таблицы соответствия (тоже желательно "налету").
4. Полный отчет о проделанной работе.
Размер и порядок оплаты по договоренности.
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