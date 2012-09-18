Настройка проксификации трафика на сервере

1. На сервере (*nix на выбор) необходимо поднять прокси, работающие по протоколам socks (и 4 и 5 версии), http и висящие на портах:

- socks протокол с 10001 порта по 20000

- http протокол с 20001 порта по 30000

2. По заранее задаваемой таблице соответствия портов и внешних адресов осуществляется перенаправление входящего трафика с этих портов на внешние прокси сервера.

Другими словами нужно добиться следующего результата (в качестве примера):

ip сервера - 50.50.50.50

в таблице соответствия порту 10001 соответствует адрес 100.200.100.200:1080

При настройке в браузер пользователя в качестве socks сервера 50.50.50.50:10001 получим такой путь пакетов:

localhost -> 50.50.50.50:10001 -> 100.200.100.200:1080 -> targethost

3. Возможность ограничения доступа по айпи (для каждого порта в отдельности и для диапазонов); ограничения скорости, числа потоков; возможность добавления разрешенный айпи для доступа "налету" - без перезагрузки процессов; простота редактирования таблицы соответствия (тоже желательно "налету").

4. Полный отчет о проделанной работе.

Размер и порядок оплаты по договоренности.