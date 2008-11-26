mouse_kill

Есть желаемый шаблон, однако при установке сайт выглядит далеко не так, как при просмотре демки на сайте, откуда был скачан. Собственно необходимо довести его до вида: http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=2552 Интересует только стиль с висячим космонавтом. Сам шаблон в ...