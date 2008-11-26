mouse_kill

Нужен тексты гемблинг тематики на шведском языке. Рерайт 2-3 источников. Для каждого текста будет прописано подробное техзадание, в котором будет указан объем текста, структура и ключевые слова/фразы, которые необходимо будет употребить в каждом из разделов ...
- Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать (или обработать готовые со стоков) 7 небольших навигационных иконок (человеческие суставы) размером 45х52. Инфографика нужна в стиле сайта http://diabethelp.org (правый верхний угол). Семь иконок: [list=1][*]Плечевой сустав [*]Локтевой сустав [*]Лучезапястный сустав [*]Тазобедренный сустав [*]Коленный сустав [*]Голеностопный сустав [*]Суставы пальцев [/list]Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Плагин (либо отдельный набор скриптов на каком либо фреймворке) для полуавтоматической внутренней внутритекстовой перелинковки сайта с помощью ключей, взятых с выгрузки Яндекс Метрики. Плагин будет искать варианты перелинковки в дополнение к уже сформированным линкам на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. На сервере (*nix на выбор) необходимо поднять прокси, работающие по протоколам socks (и 4 и 5 версии), http и висящие на портах: - socks протокол с 10001 порта по 20000 - http протокол с 20001 порта ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется код, запускающий процесс сокс5 сервера на заранее заданном порту. Задача: Доработать код таким образом, чтобы при приёме пакета определённого вида на прослушиваемый порт последний менялся на заданный в принятом пакете. Другими словами: Имеется сервер, на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо скопировать дизайн с форума antichat.ru (с некоторыми заранее оговоренными изменениями), поставить необходимые хаки/моды. Версия форума 3.8.7 официальная лицензия. Желательно иметь возможность отрисовки логотипа и иконок разделов.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходима DIVовая верстка под вордпресс. PSD исходники. Опыт работы и наличие примеров верстки в портфеле обязательны. С выбранным исполнителем возможно дальнейшее сотрудничество.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется постоянный уникальный (!) рерайт терминологии и статей для сайта медицинской тематики. Цена 30р за 1000 символов. Объём большой (если мне нравится качество рерайта готов подстраиваться под ваш график). Подробности работы в ЛС, icq. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется переделанный шаблон сайта под Joomla, но он сильно томозит в IE при скроллинге. В других браузерах менее заметно, но тормоза при прокрутке всё же присутствуют. Есть мнение, что тормоза из-за неподвижного верхнего фрейма. Задача ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть желаемый шаблон, однако при установке сайт выглядит далеко не так, как при просмотре демки на сайте, откуда был скачан. Собственно необходимо довести его до вида: http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=2552 Интересует только стиль с висячим космонавтом. Сам шаблон в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Необходимо написать насколько это возможно аналог проектов www.virtualsoccer.ru и www.soccerlife.ru. Есть подробное ТЗ генератора матчей и сопутствующих крон скриптов. Готов на пальцах обьяснить любую часть сайта, от вас требуется только написание. Если готовы сделать ещё ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовый дизайн, необходимо натянуть на самописный двиг. Подробности в icq 2Зо=584=о9ЗHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть уже готовый сайт. Необходимо обновить его внешний вид. Предложения и портфолио шлите в icq, там же сообщу подробности работы. Оплата WM перс аттестат или встреча в Москве. Цены желательно в рублях.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Купил скрипты самописного сайта, необходимо перенести их на новый хостинг. С тем человеком, у которого купил, связаться не могу. Вроде бы всё элементарно, но не работает. Собственно ай нид хелп, за рекомендации или символическую плату ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
ПереписАть исходники с делфей на пхп (~100 строк кода), оформить красиво. Срочно .Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Собственно нужно написать два скрипта. Первый скрипт - два окна ввода строк, выпадающий список типа введёной строки (второе окошко ввода активируется при выборе соотв пунктов списка). При нажатии кнопки происходит поиск и вывод искомого поля ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад