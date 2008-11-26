mouse_kill

Виталий Зорин mouse_kill

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт на шведском языке. Тематика - гемблинг.

    Нужен тексты гемблинг тематики на шведском языке. Рерайт 2-3 источников. Для каждого текста будет прописано подробное техзадание, в котором будет указан объем текста, структура и ключевые слова/фразы, которые необходимо будет употребить в каждом из разделов ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Векторные иконки для сайта

    Нужно отрисовать (или обработать готовые со стоков) 7 небольших навигационных иконок (человеческие суставы) размером 45х52. Инфографика нужна в стиле сайта http://diabethelp.org (правый верхний угол).  Семь иконок: [list=1][*]Плечевой сустав [*]Локтевой сустав [*]Лучезапястный сустав [*]Тазобедренный сустав [*]Коленный сустав [*]Голеностопный сустав [*]Суставы пальцев [/list]

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагина перелинковки для Wordpress

    $100

    Плагин (либо отдельный набор скриптов на каком либо фреймворке) для полуавтоматической внутренней внутритекстовой перелинковки сайта с помощью ключей, взятых с выгрузки Яндекс Метрики. Плагин будет искать варианты перелинковки в дополнение к уже сформированным линкам на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка кода SOCKS5 сервера на Си

    Имеется код, запускающий процесс сокс5 сервера на заранее заданном порту. Задача: Доработать код таким образом, чтобы при приёме пакета определённого вида на прослушиваемый порт последний менялся на заданный в принятом пакете. Другими словами: Имеется сервер, на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и подборка хаков для VBulletin

    Необходимо скопировать дизайн с форума antichat.ru (с некоторыми заранее оговоренными изменениями), поставить необходимые хаки/моды. Версия форума 3.8.7 официальная лицензия. Желательно иметь возможность отрисовки логотипа и иконок разделов.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт медицинской терминологии / статей.

    Требуется постоянный уникальный (!) рерайт терминологии и статей для сайта медицинской тематики. Цена 30р за 1000 символов. Объём большой (если мне нравится качество рерайта готов подстраиваться под ваш график). Подробности работы в ЛС, icq. ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать тормоза шаблона

    Имеется переделанный шаблон сайта под Joomla, но он сильно томозит в IE при скроллинге. В других браузерах менее заметно, но тормоза при прокрутке всё же присутствуют. Есть мнение, что тормоза из-за неподвижного верхнего фрейма. Задача ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установка шаблона под джумлу 1.5

    $5

    Есть желаемый шаблон, однако при установке сайт выглядит далеко не так, как при просмотре демки на сайте, откуда был скачан. Собственно необходимо довести его до вида: http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&amp;task=demo&amp;no_html=1&amp;id=2552 Интересует только стиль с висячим космонавтом. Сам шаблон в ...

    PHPJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Футбольный онлайн менеджер

    $1000

    Необходимо написать насколько это возможно аналог проектов www.virtualsoccer.ru и www.soccerlife.ru. Есть подробное ТЗ генератора матчей и сопутствующих крон скриптов. Готов на пальцах обьяснить любую часть сайта, от вас требуется только написание. Если готовы сделать ещё ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн.

    Есть готовый дизайн, необходимо натянуть на самописный двиг. Подробности в icq 2Зо=584=о9З

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сменить дизайн сайта.

    Есть уже готовый сайт. Необходимо обновить его внешний вид. Предложения и портфолио шлите в icq, там же сообщу подробности работы. Оплата WM перс аттестат или встреча в Москве. Цены желательно в рублях.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка скриптов для работы на новом хостинге

    Купил скрипты самописного сайта, необходимо перенести их на новый хостинг. С тем человеком, у которого купил, связаться не могу. Вроде бы всё элементарно, но не работает. Собственно ай нид хелп, за рекомендации или символическую плату ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Два php скрипта

    $15

    Собственно нужно написать два скрипта. Первый скрипт - два окна ввода строк, выпадающий список типа введёной строки (второе окошко ввода активируется при выборе соотв пунктов списка). При нажатии кнопки происходит поиск и вывод искомого поля ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
plaha
Украина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
7 лет назад
Натянуть дизайн.
Все хорошо
C человеком приятно работать, всё быстро, дешево, и без лишних заморочек. Спасибо!
Ответный отзыв
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработка плагина перелинковки для Wordpress
Все отлично, интересная задача. Внятное объяснение, своевременная оплата
Иван отлично справился с задачей, рекомендую! В процессе возникло несколько дополнительных нюансов, поэтому добавил небольшой бонус за проделанную работу.
Ответный отзыв
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Конвериторвание исходников с дельфи на РНР
Второй раз работаю, всё прошло быстро и отлично, и очень рад знакомству с отличным человеком.
Уже не первый раз, всё быстро и чётко. Похоже что работает команда профи
Ответный отзыв
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Два php скрипта
Отличный заказчик ! Не парит мозг ! Весь проек завершили с ним за 1 час. С деньгами обломов нет, сделал , получил ! Супер !!!
Очень доволен сотрудничеством. Созвонились, рассказал в чём дело, в icq написал краткое ТЗ, через час уже тестировал работу. Одним словом специалист, сам буду с ним работать дальше и советую другим.
Ответный отзыв