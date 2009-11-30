Убрать тормоза шаблона

Имеется переделанный шаблон сайта под Joomla, но он сильно томозит в IE при скроллинге. В других браузерах менее заметно, но тормоза при прокрутке всё же присутствуют. Есть мнение, что тормоза из-за неподвижного верхнего фрейма. Задача - найти слабое звено и убрать тормоза. Сам шаблон - linbase.ru

предложения тут или icq 23О-584-О9З