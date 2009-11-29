Flash-элемент на сайт - разрез домика 150х200 пх

Добрый день!

Нужен flash-элемент на сайт - разрез домика размером 150х200 пикселей. С анимацией при наведении мышки на 10-15 секунд. В домике должны быть: стены, пол, потолок, лампа, два шкафа, гардеробчик и стол с стульями. Также должны быть два человечка, которые при анимации должны передвигаться по дому (возможно что-то брать).

Для примера, более менее нравится рисунок спортлайфа (в приложении), только на нем перспектива, а нам нужен РАЗРЕЗ (2д). Можно делать в таком стиле. Можно предложить что-то свое, будем рассматривать все варианты.

Если кто-то делал что-то подобное - сразу кидайте ссылку на свое детище.

Спасибо,

с уважением,

Алексей.