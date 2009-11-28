Дизайн сайта, посвященного TFT мониторам

Т.к. выбранный исполнитель http://www.weblancer.net/users/lyutakova/ меня продинамил (просто не отозвалась)

открываю проект заново.

Нужен простейший дизайн для сайта, посвященного TFT мониторам.

Т.к. содержание и функционал до конца не продуманы, то скорее нужен даже не дизайн, а стиль, элементы оформления, независимые блоки, из которых я смог бы собрать страницы. Нужен дизайн в стиле яндекса – минимум графики, в основном текст + немного иконок, балеты; все рамки, если будут, с прямыми углами.

1. Дизайн «резиновый», фон белый, основной текст (статьи, новости, аннотации в списках) черный, Verdana 10pt (пунктов!), под шапкой «путь», указывает, где в данным момент находимся на сайте. На всех страницах, даже на главной, должен быть заголовок, собственно, для него нужен стиль и оформление.

Маленькие иконки 16х16, большие - 32х32.

2. Логотип – должен содержать слова TFT и Monitor (обязательно), плюс, к примеру, стилизованное изображение монитора ( не обязательно)

3. Типы блоков:

- меню слева (мониторы, новости, статьи, в будущем будет увеличиваться)

- последние 5 новостей (в левой или правой колонке)

- последние 5 обзоров мониторов (мал. картинка + краткий текст, в левой или в правой колонке)

- формы (логин, личный кабинет, отправить сообщение): нужен стиль элементов, кнопок (достаточно пары, остальные сам сделаю из psd исходника)

- список статей, новостей: название + аннотация + маленькая картинка

- анонс новости на главной странице: картинка большая + заголовок + аннотация

- страница новости, статьи: текст, несколько картинок, текст обтекает картинки или слева, или справа

- два типа врезки в текст статьи (типа «для справки», «а знаете ли вы …»)

- блок подсказка (hint): какой-то текст, может быть в рамочке или выделенный фоном с какой-нибудь иконкой по смыслу (типа светящейся лампочки)

- блок предупреждение, типа «Внимание, предупреждаем …», как блок hint: фон или рамка, иконка, текст

- список мониторов: картинка + название + производитель + основные характеристики (разрешение, яркость, котрастность)

- карточка монитора: картинка большая, превьюшки фото с разных ракурсов,

название, описание, таблица характеристик, внизу список отзывов

Итого типовых страниц:

1. Главная: заголовок, вводный текст о сайте, анонс последней новости, внизу список послених 5 новостей и 5 последних обзоров мониторов

2. список новостей, статей

3. страница новости, статьи

4. список монторов

5. страница монитора

Сайт нужен в стиле weblancer.net или http://www.ixbt.com/3dv/

От вас исходник в psd формате

Бюджет до 3000р., оплата яндекс-деньги.