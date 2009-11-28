Дизайн сайта, посвященного TFT мониторам

Требуется сделать сайт аналогичный по структуре стилю и качеству l2euro.ru но с оригинальными текстурами оформления и, возможно другими пропорциями. Содержимое шапки так же похожее по структуре на l2euro.ru , но с оформление наподобии вида: слева ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.к. выбранный исполнитель http://www.weblancer.net/users/lyutakova/ меня продинамил (просто не отозвалась)
открываю проект заново.
Нужен простейший дизайн для сайта, посвященного TFT мониторам.
Т.к. содержание и функционал до конца не продуманы, то скорее нужен даже не дизайн, а стиль, элементы оформления, независимые блоки, из которых я смог бы собрать страницы. Нужен дизайн в стиле яндекса – минимум графики, в основном текст + немного иконок, балеты; все рамки, если будут, с прямыми углами.
1. Дизайн «резиновый», фон белый, основной текст (статьи, новости, аннотации в списках) черный, Verdana 10pt (пунктов!), под шапкой «путь», указывает, где в данным момент находимся на сайте. На всех страницах, даже на главной, должен быть заголовок, собственно, для него нужен стиль и оформление.
Маленькие иконки 16х16, большие - 32х32.
2. Логотип – должен содержать слова TFT и Monitor (обязательно), плюс, к примеру, стилизованное изображение монитора ( не обязательно)
3. Типы блоков:
- меню слева (мониторы, новости, статьи, в будущем будет увеличиваться)
- последние 5 новостей (в левой или правой колонке)
- последние 5 обзоров мониторов (мал. картинка + краткий текст, в левой или в правой колонке)
- формы (логин, личный кабинет, отправить сообщение): нужен стиль элементов, кнопок (достаточно пары, остальные сам сделаю из psd исходника)
- список статей, новостей: название + аннотация + маленькая картинка
- анонс новости на главной странице: картинка большая + заголовок + аннотация
- страница новости, статьи: текст, несколько картинок, текст обтекает картинки или слева, или справа
- два типа врезки в текст статьи (типа «для справки», «а знаете ли вы …»)
- блок подсказка (hint): какой-то текст, может быть в рамочке или выделенный фоном с какой-нибудь иконкой по смыслу (типа светящейся лампочки)
- блок предупреждение, типа «Внимание, предупреждаем …», как блок hint: фон или рамка, иконка, текст
- список мониторов: картинка + название + производитель + основные характеристики (разрешение, яркость, котрастность)
- карточка монитора: картинка большая, превьюшки фото с разных ракурсов,
название, описание, таблица характеристик, внизу список отзывов
Итого типовых страниц:
1. Главная: заголовок, вводный текст о сайте, анонс последней новости, внизу список послених 5 новостей и 5 последних обзоров мониторов
2. список новостей, статей
3. страница новости, статьи
4. список монторов
5. страница монитора
Сайт нужен в стиле weblancer.net или http://www.ixbt.com/3dv/
От вас исходник в psd формате
Бюджет до 3000р., оплата яндекс-деньги.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен шаблон dle сайта. Тематика порно ролики онлайн. Диз должен быть кросс браузерным. Легким, не напрягающим. Вознаграждение 1000 руб. + отзыв по итогам его тестирования. Понравиться закажу еще 5шабов на разные тематикиюЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток всем. Требуется сделать дизайн сайта - представительство компании в сети. Тематика - бухгалтерское обслуживание. Сайт создается для продажи услуг а не для рассказа о компании и прочей бредятины как у многих. Это дизайнер должен четко ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Есть seo блог http://www.seotuz.ru , нужно к нему придумать и нарисовать оригинальный дизайн!Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн должен быть такой чтобы человек захотел заказать фото сессию. Вот тут http://www.orlinsky.com.ua/rus/photo/wedding/ хорошо реализована галерея, на сайте будет примерно такая же - учесть в дизайне. Предполагаемое меню Про фотографа Отзывы Услуги Галерея Контакты Прошу не беспокоить людей попадающих под этот ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Создать дизайн интернет магазина по продаже косметики Доктор Нона.Завершен14 лет назад
Требуется сделать заново сайт по образцу уже имеющегося. Исходник – sefar.com CMS пока не нужна, но JavaScript там есть (и может быть что-то еще – посмотрите сами). Существенное отличие – новый сайт будет на _порядок_ меньше по контенту. Он ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Где-то 400 шириной и 60 высотой на черном фоне, но с возмоджностью сделать белый тема - финансы. название и примеры которые полходят дам. ===== В итоге выбрал по проекту другого исполителя. Выбранный прислал результат, который ...Закрыт14 лет назад
- $100
Дизай и верстка сайта бронирования отелей. ТЗ вышлю исполнителю.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен дизайн для юридического сайта. Подробности выбранному исполнителю.Завершен14 лет назад