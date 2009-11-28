Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок286 просмотров
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#1$

Доброе время суток всем.

Требуется сделать дизайн сайта - представительство компании в сети.

Тематика - бухгалтерское обслуживание.

Сайт создается для продажи услуг а не для рассказа о компании и прочей бредятины как у многих. Это дизайнер должен четко понимать приступая к работе.

ТЗ будет обсуждаться с успешным конкурсантом

Дизайн сайта
14 лет назад
kirfire
Кирилл 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров