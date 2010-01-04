Дизайн и верстка сайта бронирования отелей

$100
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок406 просмотров
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Дизай и верстка сайта бронирования отелей.

ТЗ вышлю исполнителю.

Верстка сайта
14 лет назад
Stranger74
Евгений 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
poeme
Леся 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Леся выполняла для меня дизайн главной страницы. К началу работ я сам не совсем внятно представлял себе, что хотел бы увидеть в конце. Мы работали над его созданием две недели. В конечном итоге, я увидел именно то, что меня удовлетворило на все 100. Она поняла меня. Этот человек умеет творить и слушать заказчика, терпелив и открыт к диалогу. Прекрасно владеет инструментами дизайнера. Спасибо, Леся! Удачи!
С Евгением мы не сразу нашли общий язык. Но в процессе работы мы поняли друг друга. Удачи, развития и процветание сайту и сервису. Спасибо.
alexeigro
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
7 дней
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