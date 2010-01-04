Дизайн и верстка сайта бронирования отелей

Леся выполняла для меня дизайн главной страницы. К началу работ я сам не совсем внятно представлял себе, что хотел бы увидеть в конце. Мы работали над его созданием две недели. В конечном итоге, я увидел именно то, что меня удовлетворило на все 100. Она поняла меня. Этот человек умеет творить и слушать заказчика, терпелив и открыт к диалогу. Прекрасно владеет инструментами дизайнера. Спасибо, Леся! Удачи!