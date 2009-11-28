Сделать красивим сайт ! Дизайн.

Редизайн сайта без изменения структуры и функционала. Адаптация каждого раздела (10-15 разделов) к тематике раздела посредством дизайнерских решений: флеш, 3D, графика - обязательно все 3-и компонента на сайте. От вас только флеш, 3D, графика на каждый ...
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Дело состоит в следующем нужно сделать креативный очень красивый дизайн сайта.
Ниже добавлен эскиз который нужно переделать.
Нужно сделать так что бы все было в гармонии и содействовало между собой. Там снизу есть как бы два баннера на переход серого цвета, их тоже нужно красиво переделать под общий дизайн. тематика сайта финансы, экономика.
Нужно сделать что то на подобии bloomberg.com. То есть в таком стиле.
Работа без предоплат. Оплата по факту выполнения задания.
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