Сделать красивим сайт ! Дизайн.

$350
Дизайн сайтовЗакрыт48 заявок773 просмотра
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Дело состоит в следующем нужно сделать креативный очень красивый дизайн сайта.

Ниже добавлен эскиз который нужно переделать.

Нужно сделать так что бы все было в гармонии и содействовало между собой. Там снизу есть как бы два баннера на переход серого цвета, их тоже нужно красиво переделать под общий дизайн. тематика сайта финансы, экономика.

Нужно сделать что то на подобии bloomberg.com. То есть в таком стиле.

Работа без предоплат. Оплата по факту выполнения задания.

14 лет назад
lemonlbigmir
Валентин 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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