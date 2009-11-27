Разработка дизайна сайта

Объявляется некоммерческий тендер на отрисовку дизайна сайта для крупного некоммерческого фонда.

Задача: нужен от каждого участника 1 вариант стилистического решения главной страницы.

Срок: сдачи эскиза главной страницы 1-2 декабря

Условия: Участие в тендере происходит на некоммерческой основе.

3 декабря из присланных участниками вариантов выбирается одни из вариантов. Далее с участником в индивидуальном порядке обсуждается оплата и дальнейшая работа. Оплата работ по договору подряда с уплатой всех налогов.

Если необходима дополнительная информация пишите на указанный e-mail. В прикрепленном файле указанно, что должно быть на главной странице, но расположение блоков, побор цвета и их конфигурация, полностью за дизайнером. Дизайн сайте не "резиновый" мин. размер окна по ширине 1024.

Ваши работы присылаете на [email protected]