Разработка дизайна сайта

Требуется разработка дизайна для Joomla 1.5.15 d итоге должен получится сайт похожий на это: http://letitbit.net/download/4418.454ee38221a1de3c136d9b891c/merx.exe.html 1. появление баннера (любой картинки) перед появлением всей страницы. Т.е. появляется баннер, висит 3 сек, появляется страница сайта. Баннер появляется 1 раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявляется некоммерческий тендер на отрисовку дизайна сайта для крупного некоммерческого фонда.
Задача: нужен от каждого участника 1 вариант стилистического решения главной страницы.
Срок: сдачи эскиза главной страницы 1-2 декабря
Условия: Участие в тендере происходит на некоммерческой основе.
3 декабря из присланных участниками вариантов выбирается одни из вариантов. Далее с участником в индивидуальном порядке обсуждается оплата и дальнейшая работа. Оплата работ по договору подряда с уплатой всех налогов.
Если необходима дополнительная информация пишите на указанный e-mail. В прикрепленном файле указанно, что должно быть на главной странице, но расположение блоков, побор цвета и их конфигурация, полностью за дизайнером. Дизайн сайте не "резиновый" мин. размер окна по ширине 1024.
Ваши работы присылаете на [email protected]
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