Доработка партии шаблонов Wordpress

Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку. Указываете цену и сроки!!! Интересует так же цена за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наличии порядка 40-50 шаблонов Wordpress, которые нужно привести в должный вид.
Приблизительно почищены и частично переведены автоматикой.
Требуется:
- подобрать по гамме в редакторе блоков и поставить рекламу Adsense (необходимо наличие аккаунта, чтобы вы могли генерировать блоки у себя)
- выкинуть лишние ссылки (иногда футер зашифрован - метки уже расставлены, расшифровка - дело 30 секунд копипаста), из менюх лишний хлам, остаются только категории, страницы и блок случайных постов
- убрать h-теги из дизайна (заменить h2...h*, используемые в сайдбарах и прочем на аналогичные)
- изменить "заголовок блога" на... - без ссылок, с несильно огромным шрифтом, возможно (иногда) требуется его перекинуть в другое место, например, в сайдбар или в строку меню
- в меню вписать пару подготовленных ссылок (одни и те же для всех шаблонов)
- по мелочи - доперевести несколько слов, если уже не отработаны
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- скопировать тему под другим именем, копировать page.php в отдельный шаблон, вписать туда и в single.php пару кусочков кода для вывода картинок
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- проверить в основных браузерах, что всё работает корректно
Пишите сразу:
- цену за 1 шаблон (если всё успешно на паре тестовых - в любом случае заказывается у вас вся партия + возможно, следующие)
- наличие акка Адсенса
- наличие собственного сайта для настройки
- ориентировочные скорости
Оплата - по факту. Для вашего спокойствия - поэтапно.
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