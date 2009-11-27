Доработка партии шаблонов Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки128 просмотров
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В наличии порядка 40-50 шаблонов Wordpress, которые нужно привести в должный вид.

Приблизительно почищены и частично переведены автоматикой.

Требуется:

- подобрать по гамме в редакторе блоков и поставить рекламу Adsense (необходимо наличие аккаунта, чтобы вы могли генерировать блоки у себя)

- выкинуть лишние ссылки (иногда футер зашифрован - метки уже расставлены, расшифровка - дело 30 секунд копипаста), из менюх лишний хлам, остаются только категории, страницы и блок случайных постов

- убрать h-теги из дизайна (заменить h2...h*, используемые в сайдбарах и прочем на аналогичные

)

- изменить "заголовок блога" на

... - без ссылок, с несильно огромным шрифтом, возможно (иногда) требуется его перекинуть в другое место, например, в сайдбар или в строку меню

- в меню вписать пару подготовленных ссылок (одни и те же для всех шаблонов)

- по мелочи - доперевести несколько слов, если уже не отработаны

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- скопировать тему под другим именем, копировать page.php в отдельный шаблон, вписать туда и в single.php пару кусочков кода для вывода картинок

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- проверить в основных браузерах, что всё работает корректно

Пишите сразу:

- цену за 1 шаблон (если всё успешно на паре тестовых - в любом случае заказывается у вас вся партия + возможно, следующие)

- наличие акка Адсенса

- наличие собственного сайта для настройки

- ориентировочные скорости

Оплата - по факту. Для вашего спокойствия - поэтапно.

WordPress
14 лет назад
alxin
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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