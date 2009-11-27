Нужен дизайн и верстка сайта

Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку.

Указываете цену и сроки!!!

Интересует так же цена за установку на простую CMS. Лишь бы была возможность менять быстро баннеры на всех страницах.

Предпочтение заказчику с портфолио, который сможет сделать все три задания.