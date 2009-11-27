Нужно 3 фотофрагмента + надпись на сайт.

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок300 просмотров
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Нужно подобрать 3 фотографии (или фотофрагмента) и сделать на них надписи "Новинки", "Sale", "Новости". Размер каждой - 191х131px.

Фотографии и надписи должны вписываться в стиль сайта. Подробнее смотрите вложение.

14 лет назад
TEXT-MOTOR
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро, чётко понял что нужно. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик, знает чего хочет! Оплата без проблем.. приятно было работать!
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