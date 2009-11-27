Нужно 3 фотофрагмента + надпись на сайт.

Требуется разработать дизайн сайта, а также модернизировать существующий логотип. В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения. Работы над логотипом здесь не очень много, поэтому предпочтение отдается тем исполнителям, кто берется и за дизайн, ...