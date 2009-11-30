Нарисовать дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки614 просмотров
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Тематика сайта - сетевая компания (нацеленная на рекламу товаров - что-то вроде витрины для них)

Примерный фронт работ: http://www.marykay.ru/ (только товаров будет побольше: 12 штук). И немного получше сделать.

Более подробное тз отправлю выбранному исполнителю

Посмотрю примерную стоимость (которую вы назовете) + посмотрю портфолио = отправлю тз и будем работать

14 лет назад
Andrey885
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Maestro-studio
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
14 лет назад
$50
2 дня
Антон хороший фрилансер: за 50$ делает средний (стоящий своих денег) дизайн, вносит все необходимые правки.
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