Нарисовать дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайта юридической фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта - сетевая компания (нацеленная на рекламу товаров - что-то вроде витрины для них)
Примерный фронт работ: http://www.marykay.ru/ (только товаров будет побольше: 12 штук). И немного получше сделать.
Более подробное тз отправлю выбранному исполнителю
Посмотрю примерную стоимость (которую вы назовете) + посмотрю портфолио = отправлю тз и будем работать
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