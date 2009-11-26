Создание макета и его вёрстка.

Необходимо создать новый дизайн сайта www.ceratema.ru Что должно быть выполнено: 1.разработка нового логотипа (логотип должен быть несложным) 2.разработка кардинально нового дизайна сайта в следующем ключе: Сайт должен быть "теплым", лаконичным, изящным, стильным, но при этом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать и сверстать сайт на кино тематику.
ТЗ отправляю на эмайл.
Сроки - 2 недели.
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