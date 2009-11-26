Создание макета и его вёрстка.

Необходимо создать дизайн для сайта, который бы копировал уже существующий дизайн и структуру существующего сайта. Вот сам сайт http://www.takeichi.co.jp/ Его необходимо скопировать - не в прямом смысле,но по идее. Необходимо сдлать дизайн в этом стиле именно. Информация и все-все остальное ...