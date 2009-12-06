Переделка дизайна сайта на базе PHP-Fusion 7

Необходимо разработать дизайн сайта автомобильной тематики и создать шаблон для Joomla. Проект не большой, количество страниц для верстки - 5 (главная страница, статьи, услуги, контакты). Исполнитель обязан быть из Москвы, личная встреча.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на базе PHP-Fusion 7 c "узкой" темой. Необходимо переделать тему (свободно распространяемый шаблон) под "резиновую" концепцию.
Тема представлена на официальном сайте по ссылке http://themes.php-fusion.co.uk/infusions/theme_database/index.php?view=theme&theme_id=364
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн и последующую резиновую верстку двух сайтов. Желательно уложиться максимум в 9 дней на оба проекта. Предпочтение небольшим студиям, которые реально смогу сделать в такие сроки, чем отдельным фрилансерам, которые всё затянут на ...Закрыт14 лет назад
- $250
Требуется разработка креативного и качественного дизайна сайта для полиграфической компании. Тона яркие, более подробное ТЗ направлю в личку. Приветствуются использование интересных идей и качественных фото/графических материалов. Работа должна выполняться в 2 этапа: 1. Разрабатываются на выбор 3 ...Закрыт14 лет назад
Требуется разработать фирменный стиль и соответствующий ему дизайн сайта. В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения. Имеется элемент, который в настоящее время используется на изображении печати фирмы и на бланках писем - соответственно, ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт14 лет назад
Опыт работы с ucoz.ru оперативносьДизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизаин сайта корпоративного журнала на основе дизайна сайта компании и опираясь на корпоративные цвета. По сути нужен дизаин главной страници!Завершен14 лет назад
Необходимо подкорректировать мой дизайн для моего блога, а именно - подкорректировать шапку. Доработать ее, улучшить и сообразить лого. Цена думаю тут должна быть абсолютно не большой. Жду ваших предложений сюда. Передаю Вам .psd - вы дорабатываете...смотрим...утверждаем...оплачиваем...схема проста ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужен красивый дизайн для сайта. Тема: изделия ручной работы из камня - яшма.Закрыт14 лет назад
- $300
Создание дизайна портала по музыке (исполнители, тексты, название композиций, картинки албомов, категории подкатегории). портал должен иметь свою индивидуальную характерную стилистику на базе которой можно было бы сделать в дальнейшем порталы другой тематики (например по видеофильмам).Закрыт14 лет назад
Нужен красивый и эргономичный дизайн. Он должен быть понятным, но максимально функциональным. Дизайн нужен для сайта www.sefon.ru Сайт по поиску музыки и информации об исполнителях. Также он относится к социальным сетям. ТЗ считайте уже есть, так как сайт впринципе уже ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад