Доработка шапки блога

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок274 просмотра
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Необходимо подкорректировать мой дизайн для моего блога, а именно - подкорректировать шапку. Доработать ее, улучшить и сообразить лого.

Цена думаю тут должна быть абсолютно не большой. Жду ваших предложений сюда.

Передаю Вам .psd - вы дорабатываете...смотрим...утверждаем...оплачиваем...схема проста как воздух.

ЧТо вы вообще можете сказать по поводу макета в целом?

14 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nitrolex
Алексей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Помощь оказалась в тему. Но я ей не воспользовался практически. Зато идея с печатью понравилась, за что и заплатил. Спасибо. Человек видно старается.
Ясно дал понять, что требуется. Всегда был на связи. Ну и никаких проблем при оплате. Рекомендую!
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