Доработка шапки блога

Необходимо подкорректировать мой дизайн для моего блога, а именно - подкорректировать шапку. Доработать ее, улучшить и сообразить лого.

Цена думаю тут должна быть абсолютно не большой. Жду ваших предложений сюда.

Передаю Вам .psd - вы дорабатываете...смотрим...утверждаем...оплачиваем...схема проста как воздух.

ЧТо вы вообще можете сказать по поводу макета в целом?