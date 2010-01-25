Разработка дизайна и верстка сайта на joomle

Требуется переделать шаблон с osCommerce , на osCommerce STS , плюс внести небольшие доработки в шрифты ( увеличить и поменять цвет текста) Шаблон с исходниками дам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приватный проект для alexima
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