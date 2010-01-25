Разработка дизайна и верстка сайта на joomle

Требуется сделать максимально качественный дизайн для аналога проекта http://repetit-center.ru/ Дизайн должен быть ярким, привлекательным, но и в то же время юзабильным и простым. Нужна оригинальная идея. Название "Репетиторы Екатеринбурга". Предложите свои идеи. Можно в эскизе можно в описании. Пишите ...