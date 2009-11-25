Быстро оформить дизайн инт-магазина на joomla+virt

$70
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Сменить хедер, установить фоновое изображение сайта, поменять модули местами. Работы на 1-2 часа. Без предоплаты. Оплата по результату. 412-798-689

Всем спасибо за отклики задание выполнил очень оперативно и получил оплату вот этот человек.

www.free-lance.ru Ник Nagornov

www.weblancer.net Ник xProf

Joomla
14 лет назад
ishurabotu1986
Павел Иванов 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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