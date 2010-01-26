Дизайн для интернет магазина

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок1679 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужно разработать дизайн для интернет магазина.

Фон: предположительно, жемчужный.

Дизайн должен быть не тяжелым.

В будущем сайт будет растянут на все окно браузера.

Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно.

Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. (рисунок 3) не обязательно такой порядок кнопок ,Главное чтоб 7 движущихся разделов были на всю ширину сайта и вся Большая шапка занимала не более 80% видимого окна (в браузере).

Эффект входа в раздел движущегося меню-будет делать отдельно флешер. С вас только дизайн

Дизайн должен быть в слоях

Общее Т.з. так же в Архиве.

На конкурс принимается дизайн главной, далее выбирается победитель, и исполнитель заканчивает дизайн. Далее оплата. Оплату гарантирую.

Вопросы в приватное сообщение.

Пожалуйста пишите Ваши цены и сроки (за изготовления полного дизайна)

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН.

Спасибо.

14 лет назад
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победитель конкурса
AleksDem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
Отличный исполнитель. Всё четко.Вовремя.Без лишних вопросов.Буду обращаться. Рекомендую для сотрудничества.
Спасибо большое за интересную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень советую всем фрилансерам! Отличный заказчик. Приятный, честный человек. С большим уважением, Алексей!
Заявки фрилансеров
AleksDem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн клубного портала музыки

    $130

    Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ! НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ. Из-за него открываю проект вновь. Нужен дизайн клубного портала. макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый, фон черный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн сайта. Сайт сервисный. Поэтому главное требование, чтобы дизайн был стильным и функциональным. Приоритет - юзебилити и красивый дизайн. Сроки ограничены: 1-2 дня.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке (дизайн+верстка+установка модулей),тема – компьютерная графика.Не варез.Онлайн информационный журнал с форумом.Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид,с интересной и сложной шапкой отвечаюшей заявленой тематике.Своим видом должен отвечать заявленой тематике,но ничем не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн/редизайн страницы сайта. Есть наброски.

    $10

    Есть тематика сайта. Психологические консультации молодых мамочек по вопросу отношения с детьми. Есть простой набросок сайта, в основном там то, что должно быть на картинке. Текст необходимо оставить прежний. Все иллюстрации и графику поменять (хотя если ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн главной страницы сайта.

    $300

    Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета. Требуется хорошая прорисовка! Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы. Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke! Если так не понятно то ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Комплекст работ с Joomla

    Доброго времени суток! Необходимо провести ряд работ в Joomla на уже существующем сайте: - Откорректировать шаблон дизайна - Изменить расположение и отображение блоков - Возможно откорректировать структуру сайта - И еще несколько несложных задач Сроки 1-2 дня. Готова выслушать любые ваши предложение ...

    Joomla
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад