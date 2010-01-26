# 1 — $

Нужно разработать дизайн для интернет магазина.

Фон: предположительно, жемчужный.

Дизайн должен быть не тяжелым.

В будущем сайт будет растянут на все окно браузера.

Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно.

Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. (рисунок 3) не обязательно такой порядок кнопок ,Главное чтоб 7 движущихся разделов были на всю ширину сайта и вся Большая шапка занимала не более 80% видимого окна (в браузере).

Эффект входа в раздел движущегося меню-будет делать отдельно флешер. С вас только дизайн

Дизайн должен быть в слоях

Общее Т.з. так же в Архиве.

На конкурс принимается дизайн главной, далее выбирается победитель, и исполнитель заканчивает дизайн. Далее оплата. Оплату гарантирую.

Вопросы в приватное сообщение.

Пожалуйста пишите Ваши цены и сроки (за изготовления полного дизайна)

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН.

Спасибо.