Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ! НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ. Из-за него открываю проект вновь. Нужен дизайн клубного портала. макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый, фон черный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн для интернет магазина.
Фон: предположительно, жемчужный.
Дизайн должен быть не тяжелым.
В будущем сайт будет растянут на все окно браузера.
Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно.
Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. (рисунок 3) не обязательно такой порядок кнопок ,Главное чтоб 7 движущихся разделов были на всю ширину сайта и вся Большая шапка занимала не более 80% видимого окна (в браузере).
Эффект входа в раздел движущегося меню-будет делать отдельно флешер. С вас только дизайн
Дизайн должен быть в слоях
Общее Т.з. так же в Архиве.
На конкурс принимается дизайн главной, далее выбирается победитель, и исполнитель заканчивает дизайн. Далее оплата. Оплату гарантирую.
Вопросы в приватное сообщение.
Пожалуйста пишите Ваши цены и сроки (за изготовления полного дизайна)
ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН.
Спасибо.
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