Редизайн главной страницы сайта.

$300
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок1636 просмотров
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#1$

Доброго времени суток!

Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета.

Требуется хорошая прорисовка!

Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы.

Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke!

Если так не понятно то вот пример хорошего дизайнаwww.mmcclub.ru.

14 лет назад
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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