rubeno

Александр Купко rubeno

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Ahill234
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Seo текст на главную сайта.
Нормальный Заказчик 1- точен в выдаче ТЗ 2- Оплата своемременна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Работой доволен.И дальше буду пользоваться услугами Александра.
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Magiq
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Скрипт отправки прайс листов по почте.
Хороший заказчик, доволен.
Все качественно!В дальнейшем будем сотрудничать!
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_____
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Установить скрипт lightbox или ему подобный.Срочно
Приятно работать, оплата вовремя
Исполнитель справился со всеми поставленными задачами.Буду и дальше пользоваться услугами Алексея.
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Impolite
Дмитрий 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-3)
$150
10 баллов
14 лет назад
Создание интрнет каталога мебели.
Очень доволен работой. Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Будем продолжать сотрудничать с Александром! Рекомендую!
Все только хорошее: профессионализм, отсутствие лишних слов, понимание потребности даже из сумбурных объяснений. Точное соблюдение сроков и договоренностей.
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fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Нужен баннер на флеш (swf)
Отлчный заказчик. Четко поставлена задача, а после ее выполнения никаких проблем с оплатой. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Адекватный исполнитель с которым приятно иметь дело.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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