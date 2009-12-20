Нужно встроить яндекс карты на сайт джумла.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать 3-4 картинки на главную сайта. размер 980 на 270 изображение складов с запчастями и тд Подробнее в личку.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Написание сео текстов для страниц сайта,около 15 текстов для 38 ключевиков, уникальность,3-4% процента вхождений.Поисковые системы (SEO)39 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести видео ролик про кофе на русский язык,желательно полностью затереть англ.текст,а так же оставить закадровую музыку(можно подобрать подобную) http://narod.ru/disk/1309830001/Magnum%20Coffee.avi.htmlОзвучивание1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть сайт строительной тематики по клюыевым словам в топ 10 яндекса: отделочные работы стоимость евроремонт квартир цены евроремонт квартир цены евроремонт офиса евроремонт офисов москва ремонт двухкомнатной квартиры ремонт однокомнатной квартиры ремонт однокомнатной квартиры под ключ ремонт офисов под ключ ремонт офисов цены стоимость работ ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать текст ceo под заданные ключевые слова.Тематика авто запчасти.Размер около 4-5 т.з. Оставляйте номера icq я напишу.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Создать рассылку прайс листов на почту зарегистрированным пользователям сайта. На странице,где висят прайс листы ссылка "подписаться на рассылку",если человек зарегистрирован переходит к странице подписки,где галочками выбирает названия прайсов и нажимает подписаться,если нет переход к регистрации. ICQ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно оптимизировать сайт на джумле,написать сео статьи сделать перелиновку,чпу и т.дПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта строительной тематики.Написание сео текстов,мета-теги,перелиновка и т.д. Запросы: 1 потолок из гипсокартона 2 евроремонт квартир 3 отделочные работы стоимость 4 строительные компании москвы 5 отделка домов 6 укладка плитки на пол 7 укладка плитки 8 выравнивание пола 9 стяжка . 10 евроремонт квартир цены 11 ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Логотип и цвета уже есть,осталось доделать фирм стиль и отрисовать дизайн. Все подробности по аське.Фирменный стиль36 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно реализовать скрипт подписки и отправки exel файлов по почте. Прайсы обновляются каждый день на сайте,нужно сделать так что бы скрипт сам находил их после обновления. Подписка простая несколько форм и список с выбором прайс-листов(т.е на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно продвинуть сайт в тор10 по таким запросам: отделка квартир отделочные работы потолок из гипсокартона евроремонт строительство домов ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета. Требуется хорошая прорисовка! Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы. Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke! Если так не понятно то ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно создать баннер для магазина автозапчастей.468px × 60px.Необходимо нарисовать и анимировать робота состоящего из запчастей.Баннеры25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужно разработать фирменный стиль для фирмы занимающейся оптовой продажа (крупно,средене,розница) свежемороженой рыбы и охлажденных цыплят бройлеров.В первую очередь логотип,нужно представить около 5 разных вариантов. Оставляйте ссылки на порфолио.Без предоплат.Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется продвинуть сайт в топ10,поисковые запросы связанны с оптовой продажей замореженной рыбы и кур: продажа пикши,палтуса,кур,бройлер,цеплят.Определить ВЧ и СЧ и назвать бюджет. аська 299232381 Оплата по факту выхода запросов в топ!Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть дизайн,требуется сверстать его и натянуть на движок,разместить на хостинге.HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно поправить файл htacces что бы поисковые боты свободно гуляли по сайту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать тексты для стараниц сайта с использованием ключевых слов,от 2000 знаков б\п ключевики дам после общения,авто тематика(запчасти разных марок) аська 299232381Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
На интернет каталог нужно установить скрипт просмотра картинок типа lightbox или highslide(или подобный) Очень срочно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад