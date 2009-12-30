Скрипт отправки прайс листов по почте.

Нужно реализовать скрипт подписки и отправки exel файлов по почте.

Прайсы обновляются каждый день на сайте,нужно сделать так что бы скрипт сам находил их после обновления.

Подписка простая несколько форм и список с выбором прайс-листов(т.е на против нужного ставим галочку)