Скрипт отправки прайс листов по почте.

Веб-программированиеЗавершен11 заявок295 просмотров
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Нужно реализовать скрипт подписки и отправки exel файлов по почте.

Прайсы обновляются каждый день на сайте,нужно сделать так что бы скрипт сам находил их после обновления.

Подписка простая несколько форм и список с выбором прайс-листов(т.е на против нужного ставим галочку)

14 лет назад
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Magiq
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Все качественно!В дальнейшем будем сотрудничать!
Хороший заказчик, доволен.