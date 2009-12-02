Граббер для Wordpress

Итак, нужен скрипт бронирования автомобилей. Скрипт будет работать на базе джумлы 1.5. Реализовать надо как компоненет, а вывод на сайт - в виде модуля. О том, что скрипт должен быть легко администрируем в дальнейшем владельцем сайта - молчу, ...
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Необходимо написать скрипт для грабинга с одного сайта WP на другой.
Ссылки сообщу в приват.
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