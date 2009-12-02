Доработка сайта на движке Mod X

Задача плагина: автоматически взять заголовок и exerpt каждой новой статьи и опубликовать в новостях группы варианты: 1. полноценный плагин, с админкой в WP. запускается при сабмите нового поста в WP либо кроном через определённый интервал времени. 2. десктопный ...
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Требуется серьезная доработка интернет магазина: доработка действующих скриптов и разработка новых модулей для работы с базами данных. Работа не для новичка!
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