Изменить скрипт php

$50
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Есть функция сортировки:

function cmp($a, $b) {

if ($a['stavka'] == $b['stavka']) {

if ($a['clicks'] == 0 || $b['clicks'] == 0) {

return $a['views'] > $b['views'] ? 1 : -1;

}

return ($a['clicks'] / $a['views']) > ($b['clicks'] / $b['views']) ? -1 : 1;

} else {

return $a['stavka'] > $b['stavka'] ? -1 : 1;

}

}

тут идет сортировка многомерного массива сначала по цене (stavka), затем по цтр - отношение кликов (clicks) к показам (views), нужно переделать наоборот, тоесть тобы сначала сортировка по цтр, а потом по ставке

PHP
14 лет назад
bravo5
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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