Изменить скрипт php

Нужно добавить страницу на сайт() на ней будет содержаться информация для скачивания книги, аудио, ссылки) Просьба указывать приблизительную стоимость за работу
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Есть функция сортировки:
function cmp($a, $b) {
if ($a['stavka'] == $b['stavka']) {
if ($a['clicks'] == 0 || $b['clicks'] == 0) {
return $a['views'] > $b['views'] ? 1 : -1;
}
return ($a['clicks'] / $a['views']) > ($b['clicks'] / $b['views']) ? -1 : 1;
} else {
return $a['stavka'] > $b['stavka'] ? -1 : 1;
}
}
тут идет сортировка многомерного массива сначала по цене (stavka), затем по цтр - отношение кликов (clicks) к показам (views), нужно переделать наоборот, тоесть тобы сначала сортировка по цтр, а потом по ставке
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