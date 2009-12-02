Исправить поиск

Т.к. сайт писался не с нуля, а использовался готовый движок ДЛЕ косяков очень много - начиная от отображение верстки в разных браузерах и заканчивая недоработками в js и php В Опере и ИЕ6:

ни у гостя, ни у авторизованного пользователя - обычный поиск не работает с возрастом, а расширенный вообще не работает в барузере Хром

- работает поиск по возрасту в обычном режиме

- поиск в расширенном всегда возвращает "К сожалению, анкет не найдено."